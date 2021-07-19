Главная Новости Харькова Общество Чем пахнут проблемы богатых людей? Британцы выпустили свечу с соответствующим ароматом
19.07.2021  12:30   

Чем пахнут проблемы богатых людей? Британцы выпустили свечу с соответствующим ароматом

Если вы думали, что свечи бывают только с ароматами фруктов и цветов, то это не совсем так. В Великобритании представила самую дорогую свечу. Она пахнет проблемами богатых людей.

В Великобритании создали свечу с запахом проблем богатых людей
 
Британский бренд свечей Flaming Crap выпустил свечу под названием Smells like Capitalism. Она пахнет как проблемы богатых людей. По мнению производителей, большие деньги - и есть их главной проблемой, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на cайт производителя.
 
Свеча издает запах купидитов (жадности), выделяет запах мускусного кожаного аромата кошелька с нотками фунтов стерлингов, которые хранятся на оффшорных счетах.
 
Длительность горения одной свечи составляет 30 часов и она изготовлена из переработанных материалов и веганского соевого воска.
 
Свечу из лимитированной серии можно приобрести на сайте бренда, ее стоимость символична нынешнему году - 2021 фунт стерлингов (около 76 тысяч гривен).
 
Вы можете потратить заработанные тяжелым трудом деньги и получить свечу, которая ими пахнет,– говорится в описании товара. 
 
Вся прибыль с продажи свечей, отмечают производители, будет передана благотворительным организациям и фондам помощи бездомным и малоимущим по всей Великобритании, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о жительница Туманного Альбиона, которая всерьез захотела поглупеть и стать похожей на куклу Барби. Она уверена, что умных Барби не существует. И если она станет тупой (как кукла), то жизнь ее станет такой же счастливой.
 
Источник:   Flaming crap
 Тэги:  свеча
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.04 Общество 35-летие Чернобыльской трагедии. План мероприятий в Харькове
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 