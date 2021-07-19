19.07.2021 12:30

Чем пахнут проблемы богатых людей? Британцы выпустили свечу с соответствующим ароматом

Если вы думали, что свечи бывают только с ароматами фруктов и цветов, то это не совсем так. В Великобритании представила самую дорогую свечу. Она пахнет проблемами богатых людей.

Британский бренд свечей Flaming Crap выпустил свечу под названием Smells like Capitalism. Она пахнет как проблемы богатых людей. По мнению производителей, большие деньги - и есть их главной проблемой, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на cайт производителя.

Свеча издает запах купидитов (жадности), выделяет запах мускусного кожаного аромата кошелька с нотками фунтов стерлингов, которые хранятся на оффшорных счетах.

Длительность горения одной свечи составляет 30 часов и она изготовлена из переработанных материалов и веганского соевого воска.

Свечу из лимитированной серии можно приобрести на сайте бренда , ее стоимость символична нынешнему году - 2021 фунт стерлингов (около 76 тысяч гривен).

Вы можете потратить заработанные тяжелым трудом деньги и получить свечу, которая ими пахнет,– говорится в описании товара.

Вся прибыль с продажи свечей, отмечают производители, будет передана благотворительным организациям и фондам помощи бездомным и малоимущим по всей Великобритании, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

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