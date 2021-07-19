Внимание водителям: на Салтовке осложнен выезд из Харькова

На да дня перекрыта сторона Салтовского шоссе на выезд в сторону Старого Салтова.
Ежедневно с 8:00 до 20:00 19 и 20 июля.будет запрещено движение транспорта на участке Спалтовского шоссе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Речь идет об участке Салтовского шоссе от Медицинской улицы до улицы Драгоманова при движении в сторону ул. 7-й Гвардейской Армии,
Движение закрывают ради проведения капитального ремонта проезжей части и тротуара, отметили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
Для объезда закрытого участка организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.
Ранее РЕДПОСТ писал, что по ночам 16 и 17 июля Служба автомобильных дорог ограничивала движение на участке Салтовского шоссе, а именно на выезде из 602 микрорайона в сторону Старого Салтова, в связи с ремонтом Окружной, а именно - укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.
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