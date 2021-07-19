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19.07.2021  11:51   Рита Парфенова

Медики скорой в Харькове за ночь вернули к жизни двух человек

Бригада скорой реанимировала 47-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

Бригада скорой помощи ЭМП 401 провела две успешные реанимации в Харькове

Сразу две успешные реанимации были проведены за ночную смену бригадой ЭМП 401 в составе врача И. Зудовой, фельдшера Д. Бутенко и водителя О. Беляева. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, в восемь часов вечера 18 июля в службу 103 поступил экстренный вызов к 47-летнему мужчине, которому стало плохо в сердцем. А в четыре утра эту же бригаду экстренной помощи направитли к 63-летней пациентке с аналогичным приступом.

После проведения реанимационных мероприятий и восстановления сердечно-легочной функции, больных госпитализировали в лечебные учреждения.

Напомним, что ранее мы писали о том, как медики скорой спасли мужчину с инфарктом.
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая помощь, харьков
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