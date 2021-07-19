Медики скорой в Харькове за ночь вернули к жизни двух человек

Бригада скорой реанимировала 47-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.
Сразу две успешные реанимации были проведены за ночную смену бригадой ЭМП 401 в составе врача И. Зудовой, фельдшера Д. Бутенко и водителя О. Беляева. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Так, в восемь часов вечера 18 июля в службу 103 поступил экстренный вызов к 47-летнему мужчине, которому стало плохо в сердцем. А в четыре утра эту же бригаду экстренной помощи направитли к 63-летней пациентке с аналогичным приступом.
После проведения реанимационных мероприятий и восстановления сердечно-легочной функции, больных госпитализировали в лечебные учреждения.
Сегодня можно ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах. День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать ответных сюрпризов.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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