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19.07.2021  11:40   Евгений Клочко

Харьков вырвался в лидеры городов Украины

Харьков входит в тройку лидеров в рейтинге Всеукраинского конкурса «Город Украины. Национальный выбор».


Харьков вырвался в лидеры городов Украины
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на результаты голосования всеукраинского конкурса. Рейтинг формируют в результате голосования украинцев в течении года.
 
Харьков занимает третью строчку в рейтинге, за город отдали голоса более 13 тысяч украинцев. Первое место занимает Ивано-Франковск, второе Камянское, Днепропетровской области. 
 
«Город Украины» - национальный проект, в котором украинцы выбирают самый узнаваемый, символичный и значимый украинский город. Голосование проводится на веб-портале. Отдать свой голос за родной город можно раз в сутки.
 
Результаты голосования опубликуют 30 декабря 2021 года.
 
Напомним, украинцы составили список туристических "магнитов" Харькова. Результаты всеукраинского исследования «Про Харьков и харьковчан» наглядно продемонстрировали туристический потенциал города.
 
Тэги:  харьков, рейтинг городов
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