Харьков вырвался в лидеры городов Украины

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 19 июля Сегодня можно ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах. День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать ответных сюрпризов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 19 июля На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.