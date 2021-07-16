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16.07.2021  12:20   Рита Парфенова

В Харькове ремонтируют выезд на трассу в Старый Салтов: схемы объезда

В ночь с пятницы на субботу закроют полосу движения в сторону Салтова, а в ночь с субботы на воскресенье – со стороны Волчанска.


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16 и 17 июля будет ограничено движение на участке Салтовского шоссе, а именно выезд из 602 микрорайона в сторону Старого Салтова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.

Будет ограничено движение на участке км 507 + 000 - км 509 + 000 (перекресток М-03 и Салтовского шоссе, выезд из 602 микрорайона) в связи с ремонтом объездной, а именно - укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Работы будут проводиться в два этапа, поэтому ограничение будет действовать 2 дня подряд:

  1. С 20:00 16.07.2021 до 05:00 17.07.2021 будет полностью перекрыт выезд на Окружную дорогу со стороны г. Харьков (602 микрорайон). В указанное время будут выполняться работы по укладке асфальтобетонного покрытия по правой полосе движения. Ближайший выезд из Харькова – через Кулиничи или со стороны Северной Салтовки.
  2. С 20:00 17.07.2021 до 5:00 18.07.2021 будет полностью перекрыт выезд на объездную дорогу со стороны г. Волчанска. В указанное время будут выполняться работы по укладке асфальтобетонного покрытия по левой полосе движения. Ближайший въезд в г. Харьков через Элитное - Кулиничи.

Предлагаемые схемы объезда:

Схемы объезда на 16.07

Схемы объезда на 17.07

«Просим водителей заранее учесть эту информацию и скорректировать в это время свои поездки. Приносим извинения за неудобства, отнеситесь к этой ситуации с пониманием», - обращаются дорожники.

Источник:   САД
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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