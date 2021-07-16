В Харькове ремонтируют выезд на трассу в Старый Салтов: схемы объезда

В ночь с пятницы на субботу закроют полосу движения в сторону Салтова, а в ночь с субботы на воскресенье – со стороны Волчанска.
16 и 17 июля будет ограничено движение на участке Салтовского шоссе, а именно выезд из 602 микрорайона в сторону Старого Салтова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.
Будет ограничено движение на участке км 507 + 000 - км 509 + 000 (перекресток М-03 и Салтовского шоссе, выезд из 602 микрорайона) в связи с ремонтом объездной, а именно - укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.
Работы будут проводиться в два этапа, поэтому ограничение будет действовать 2 дня подряд:
Предлагаемые схемы объезда:Схемы объезда на 16.07
«Просим водителей заранее учесть эту информацию и скорректировать в это время свои поездки. Приносим извинения за неудобства, отнеситесь к этой ситуации с пониманием», - обращаются дорожники.
Комментариев: 0
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем местами кратковременные дождевые грозы.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
влажность:
давление:
ветер: