В Харькове ремонтируют выезд на трассу в Старый Салтов: схемы объезда

16.07.2021 12:20 Рита Парфенова

В ночь с пятницы на субботу закроют полосу движения в сторону Салтова, а в ночь с субботы на воскресенье – со стороны Волчанска.

Будет ограничено движение на участке км 507 + 000 - км 509 + 000 (перекресток М-03 и Салтовского шоссе, выезд из 602 микрорайона) в связи с ремонтом объездной, а именно - укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Работы будут проводиться в два этапа, поэтому ограничение будет действовать 2 дня подряд:

С 20:00 16.07.2021 до 05:00 17.07.2021 будет полностью перекрыт выезд на Окружную дорогу со стороны г. Харьков (602 микрорайон). В указанное время будут выполняться работы по укладке асфальтобетонного покрытия по правой полосе движения. Ближайший выезд из Харькова – через Кулиничи или со стороны Северной Салтовки. С 20:00 17.07.2021 до 5:00 18.07.2021 будет полностью перекрыт выезд на объездную дорогу со стороны г. Волчанска. В указанное время будут выполняться работы по укладке асфальтобетонного покрытия по левой полосе движения. Ближайший въезд в г. Харьков через Элитное - Кулиничи.

Предлагаемые схемы объезда:

Схемы объезда на 17.07

«Просим водителей заранее учесть эту информацию и скорректировать в это время свои поездки. Приносим извинения за неудобства, отнеситесь к этой ситуации с пониманием», - обращаются дорожники.