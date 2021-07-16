16.07.2021 11:42 Евгений Клочко

Экономная и надежная: в Харькове модернизировали очередную котельную

Котельная предназначена для обеспечения теплом и горячей водой 9 жилых домов, детской больницы №19, школы №136, территориального центра предоставления социальных услуг и других объектов.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

В Холодногорском районе Харькова выполнили реконструкцию котельной – вместо двух старых котлов установили четыре новых. Проверить выполнение работ и принять объект в эксплуатацию приехал руководитель города. Игорь Терехов сообщил, что в перспективе в городе будут модернизированы все котельные подобного типа. «Котлы, которые мы здесь установили, дают экономии порядка 7 млн. грн. в год. Срок их окупаемости – примерно четыре года. Но самое главное, что это совершенно другой подход к энергоэффективности, который мы теперь применяем в городе Харькове, – подчеркнул Игорь Терехов. – Раньше у старых котлов КПД было 75-80%, кроме того, они постоянно ломались и были аварийные ситуации. Теперь у нас совершенно новая система, в которой разделены подача отопления и горячей воды. И самое главное – новые котлы имеют КПД до 95% и сокращают потребление газа на 65 тыс.м3 в год».

Котельная, расположенная по ул. Большая Панасовская, 29 была оснащена котлами, оборудованием химводоочистки, энергоемким насосным оборудованием.

С момента введения ее в эксплуатацию в 1972 г. действующее оборудование не менялось. Выполнялись лишь ремонты, позволяющие поддерживать функционирование котельной. За 48 лет эксплуатации, как само оборудование, так и технология морально устарели.

Учитывая социальную значимость объекта, его неэффективность, было принято решение включить реконструкцию котельной в программу по разработке проекта «Повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения Украины», финансируемого Международным банком реконструкции и развития.

В рамках международных процедур был заключен контракт с французской фирмой «ENERTEX» на выполнение всего комплекса работ по реконструкции котельной от проектных работ до последней стадии – ввода объекта в эксплуатацию.

Для котлов горячего водоснабжения уже установлены новые дымовые трубы и заменено все электрохозяйство. Проведена автоматизация и диспетчеризация котельной, установлена система погодного регулирования. Так же установлен новый современный газораспределительный пункт.

Насосное оборудование полностью поменяли на оборудование германского производства и оснащено устройствами частотного регулирования, что даст сокращение потребления электроэнергии около 250 тыс. кВт/ч в год.

Всю запорную арматуру сменили на современную надежную арматуру польского производства. Теплообменные аппараты поменяли на высокоэффективные с большим коэффициентом теплопередачи, что в свою очередь дополнительно повысит эффективность использования энергоресурсов.

Вместо громоздкой системы химводоочистки установили компактную автоматической системы умягчения воды, что предотвратит засорение котлов и снижение их КПД.

В «ХТС» отмечают, два котла из четырех предназначены для нагрева теплоносителя для отопления и два котла – для горячего водоснабжения. В случае возникновения аварийной ситуации, потребители этого даже на заметят. Новая система дает запас времени до 12 часов, которых будет достаточно, чтобы локализовать любую аварийную ситуацию. До начала отопительного сезона в октябре в Харькове будет выполнено еще несколько таких проектов по модернизации котельных в разных районам города Харькова.

Напомним, коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» проводит в центре города масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов