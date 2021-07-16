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16.07.2021  11:29   Рита Парфенова

Нарколабораторию в гараже обнаружили полицейские Харькова (фото)

Семейный наркоподряд организовал 26-летний житель Харьковской области вместе со своей 22-летней женой.

Организовал в гараже нарколабораторию и сбывал товар в Харькове

Житель Харьковской области организовал в гараже нарколабораторию и сбывал «товар» в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Мужчина создал онлайн-магазин и через Telegram-канал занимался сбытом особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. В месенджере были размещены объявления о продаже наркотиков и психотропных веществ, их стоимость, способы оплаты и получения.

Обыски, которые правоохранители провели по месту проживания мужа с женой, в доме родителей подозреваемого в пгт. Купянске, в автомобиле жены и в гараже злоумышленника, позволили обнаружить и изъять наркотические средства, психотропные вещества, весы, банковские карточки, на которые осуществлялись выводы денег, мобильный телефон и другие доказательства противоправной деятельности.

Организовал в гараже нарколабораторию и сбывал товар в Харькове

В гараже подозреваемого полицейские обнаружили нарколабораторию и изъяли колбы, зип-пакеты, лабораторное оборудование, а также готовую продукцию весом около одного килограмма.

Организовал в гараже нарколабораторию и сбывал товар в Харькове

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

26-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об уведомлении о подозрении его 22-летней жене.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

Ранее РЕДПОСТ писал, как патрульные приехали на ссору брата с сестрой и нашли в квартире 34 свертка с наркотическими веществами.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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