Ночью в Харькове подожгли автомобиль: версии очевидцев (видео, фото)

Пожар произошел в Новобаварском районе Харькова.
Автомобиле Hyundai H-1 горел возле дома №8 по улице Николая Бажана около часа ночи 15 июля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Звонок о пожаре в службу спасения поступил в 00:49. Звонивший сообщил, что горит автомобиль, припаркованный на придомовой территории вблизи многоэтажного жилого дома.
Когда огнеборцы прибыли на тушение, в Hyundai горел моторный отсек и передняя часть салона автомобиля. Площадь пожара составила 4 кв.
В 00:58 пожар был локализован. В 01:15 огонь был полностью ликвидирован.
Вероятной причиной пожара стало занесение открытого источника огня. Ущерб устанавливается.
В Сети появилось видео пожара. В описании к нему очевидцы сообщают, что накануне вечером у хозяина сгоревшего автомобиля возник конфликт с соседями после отмечания в местной наливайке «Бизон» на ул. Николая Бажана. Чтобы утихомирить стороны, пришлось вызвать полицию.
Ранее РЕПОДСТ писал о пожаре в Купянске: сгорел гараж на территории частного частного домовладения с двумя автомобилями внутри – «Москвичом» и «ВАЗ 2111». От высокой температуры в «Москвиче» взорвался газовый баллон.
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