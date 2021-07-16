Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ночью в Харькове подожгли автомобиль: версии очевидцев (видео, фото)
16.07.2021  10:55   Рита Парфенова

Ночью в Харькове подожгли автомобиль: версии очевидцев (видео, фото)

Пожар произошел в Новобаварском районе Харькова.

Пожар Харьков: ночью подожгли автомобиль

Автомобиле Hyundai H-1 горел возле дома №8 по улице Николая Бажана около часа ночи 15 июля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Звонок о пожаре в службу спасения поступил в 00:49. Звонивший сообщил, что горит автомобиль, припаркованный на придомовой территории вблизи многоэтажного жилого дома.

Когда огнеборцы прибыли на тушение, в Hyundai горел моторный отсек и передняя часть салона автомобиля. Площадь пожара составила 4 кв.

В 00:58 пожар был локализован. В 01:15 огонь был полностью ликвидирован.

Пожар Харьков: ночью подожгли автомобиль

Вероятной причиной пожара стало занесение открытого источника огня. Ущерб устанавливается.

В Сети появилось видео пожара. В описании к нему очевидцы сообщают, что накануне вечером у хозяина сгоревшего автомобиля возник конфликт с соседями после отмечания в местной наливайке «Бизон» на ул. Николая Бажана. Чтобы утихомирить стороны, пришлось вызвать полицию.

Ранее РЕПОДСТ писал о пожаре в Купянске: сгорел гараж на территории частного частного домовладения с двумя автомобилями внутри – «Москвичом» и «ВАЗ 2111». От высокой температуры в «Москвиче» взорвался газовый баллон.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Криминал и происшествия Под Харьковом сгорел гараж с двумя авто, хозяина увезла скорая 15.07 Криминал и происшествия Что горело ночью на Киргизской: информация ГСЧС (фото) 14.07 Криминал и происшествия В Харькове на дороге вспыхнул грузовик (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 