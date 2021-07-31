31.07.2021 15:09

По каким критериям выбирать монитор

Начинка системного блока — это залог мощности устройства. Но пользователь не должен забывать о качествах монитора, ведь от этих параметров зависит нагрузка на глаза юзера и качество передачи изображения.

Диагональ монитора

Сегодня достаточно много экранов с разными диагоналями. Выбирать их нужно в соответствии с целью использования вашего компьютера.

Офисный монитор. Достаточным считается параметр от 20 до 24 дюймов. Эти модели считаются компактными, а сам экран полностью находится в поле зрения пользователя. Домашнее использование. В магазинах Эльдорадо широко представлена линейка таких экранов. В частности обратите внимание на монитор 24 дюйма https://eldorado.ua/monitors/c1039106/13039=26147/ — это идеальный домашний вариант. Все зависит от того, где прибор будет стоять и на каком расстоянии от глаз пользователя он будет размещен. Чем дальше, тем больше можно брать диагональ, начиная от 24. Максимальный вариант — 27 дюймов монитор https://eldorado.ua/monitors/c1039106/13039=26149/. Для видеоигр. Здесь расчет диагонали начинается от 27 дюймов. Но для максимально яркой и полной передачи изображения, следует учесть и другие параметры компьютера. Для выполнения специфической работы. Если вы планируете обрабатывать фотографии, делать дизайнерские эскизы, то следует брать мониторы с 28-30-дюймовой диагональю. Они удобны для многоэкранного режима.

Диагональ — это важная, но далеко не основная техническая характеристика монитора. Ниже расскажем о других моментах, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Важные параметры мониторов

Угол обзора или видимость подразумевают четкую видимость изображения на экране с разных точек осмотра. В технических характеристиках он указывается в градусах. Чем он выше, тем лучше вид с любого угла.

Матрица — важный параметр экранов. Обозначается большими латинскими буквами, и на сегодняшний день представлено три вида.

TN — считается устаревшим вариантом. Не обладает четкой передачей цветов, характеризуется низким обзором. Основной причиной, почему еще остается в продаже — это низкая стоимость мониторов. Другой плюс — это быстрое время отклика. IPS — матрица с наилучшими показателями. Обеспечивает яркую картинку даже при ярком солнечном освещении. Высокие показатели времени отклика, угла обзора. VA — имеет свои плюсы и минусы. Хорошая цветопередача, высокий показатель угла обзора и быстрый отклик — это положительные качества матрицы. Но при этом VA имеет слишком контрастные цвета и слабую передачу полутонов.

Параметр яркости на мониторах подбирается в зависимости от типа освещения комнаты. Оптимальным для работы считается уровень 1:600, а для игр, фотообработки и проектирования следует брать 1:5000. Высокий уровень контрастности — это гарантия правильной передачи цветов и полутонов.

Разрешение отвечает за четкость выводимой картинки. Для хорошей прорисовки деталей и красочной передачи мелочей на мониторе стоит брать Full HD (не менее 1920х1080), UFHD (2560×1080), WQHD (2560×1440), UHD 4K (3860×2160).

Немаловажными при покупке монитора будут и дополнительные параметры, например, акустические встроенные системы, покрытие экрана (глянцевое, матовое), интерфейсы для подключения.