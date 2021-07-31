По каким критериям выбирать монитор

Начинка системного блока — это залог мощности устройства. Но пользователь не должен забывать о качествах монитора, ведь от этих параметров зависит нагрузка на глаза юзера и качество передачи изображения.
Сегодня достаточно много экранов с разными диагоналями. Выбирать их нужно в соответствии с целью использования вашего компьютера.
Диагональ — это важная, но далеко не основная техническая характеристика монитора. Ниже расскажем о других моментах, на которые стоит обращать внимание при выборе.
Угол обзора или видимость подразумевают четкую видимость изображения на экране с разных точек осмотра. В технических характеристиках он указывается в градусах. Чем он выше, тем лучше вид с любого угла.
Матрица — важный параметр экранов. Обозначается большими латинскими буквами, и на сегодняшний день представлено три вида.
Параметр яркости на мониторах подбирается в зависимости от типа освещения комнаты. Оптимальным для работы считается уровень 1:600, а для игр, фотообработки и проектирования следует брать 1:5000. Высокий уровень контрастности — это гарантия правильной передачи цветов и полутонов.
Разрешение отвечает за четкость выводимой картинки. Для хорошей прорисовки деталей и красочной передачи мелочей на мониторе стоит брать Full HD (не менее 1920х1080), UFHD (2560×1080), WQHD (2560×1440), UHD 4K (3860×2160).
Немаловажными при покупке монитора будут и дополнительные параметры, например, акустические встроенные системы, покрытие экрана (глянцевое, матовое), интерфейсы для подключения.
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