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16.07.2021  10:13   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 16 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 26 новых случаев заражения коронавирусом.

14 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 июля составляет 148 895 человек.

Из них:

  • 3 573 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);
  • 144 711 человек выздоровели (за сутки – 29 человек);
  • 611 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 5 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 20 – жители Харьковского района (в том числе 14 харьковчан);
  • 3 – Красноградского;
  • 1 – Чугуевского;
  • 1 – Купянского;
  • 1 – Изюмского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

 

 


За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 26 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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