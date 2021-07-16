16.07.2021 10:13 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 26 новых случаев заражения коронавирусом.



14 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 июля составляет 148 895 человек.



Из них:

3 573 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);

144 711 человек выздоровели (за сутки – 29 человек);

611 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 5 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

20 – жители Харьковского района (в том числе 14 харьковчан);

3 – Красноградского;

1 – Чугуевского;

1 – Купянского;

1 – Изюмского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».



