Семейная ссора брата с сестрой закончилась делом о наркотиках

В квартире конфликтующих родственников нашли наркотические закладки.
34 свертка с наркотическими веществами нашли в квартире харьковчанина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
А началось все с семейной ссоры. В службу 102 позвонила женщина, которая сообщила о постоянных конфликтах со своим братом.
Чтобы установить все обстоятельства происходящего, патрульные выехали на место вызова. Во время общения с братом заявительницы правоохранители обратили внимание на его подозрительное поведение – мужчина сильно нервничал.
Оказалось, не зря. Патрульным удалось выявить причину такого поведения – во время беседы мужчина признался, что хранит в доме наркотические вещества, которые приобрел для собственного потребления.
После этого патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего расследования. Следователи изъяли у гражданина 34 свертка с кристаллическим веществом.
Ранее РЕДПОСТ писал о том, как на Озерянской улице в Харькове наркозакладчик попался за курение на детской площадке.
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