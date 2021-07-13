13.07.2021 10:41

Семейная ссора брата с сестрой закончилась делом о наркотиках

В квартире конфликтующих родственников нашли наркотические закладки.

34 свертка с наркотическими веществами нашли в квартире харьковчанина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

А началось все с семейной ссоры. В службу 102 позвонила женщина, которая сообщила о постоянных конфликтах со своим братом.

Чтобы установить все обстоятельства происходящего, патрульные выехали на место вызова. Во время общения с братом заявительницы правоохранители обратили внимание на его подозрительное поведение – мужчина сильно нервничал.

Оказалось, не зря. Патрульным удалось выявить причину такого поведения – во время беседы мужчина признался, что хранит в доме наркотические вещества, которые приобрел для собственного потребления.

После этого патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего расследования. Следователи изъяли у гражданина 34 свертка с кристаллическим веществом.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как на Озерянской улице в Харькове наркозакладчик попался за курение на детской площадке.

Источник: Патрульная полиция

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