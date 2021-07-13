Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 13 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили РЕДПОСТ в Харьковском областном лабораторном центре.
21 заболевший – житель Харькова, еще два случая выявили в Харьковской области.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 июля составляет 148 828 человек.
Из них:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Сухая жаркая погода продолжает раскалять воздух в Харькове. По области ночью возможен кратковременный дождь, в городе без осадков.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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