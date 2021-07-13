13.07.2021 09:57

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 13 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло четыре человека.





За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили РЕДПОСТ в Харьковском областном лабораторном центре.



21 заболевший – житель Харькова, еще два случая выявили в Харьковской области.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 июля составляет 148 828 человек.



Из них:

3 565 летальных случая (за последние сутки умерло 4 человека);

144 642 человек выздоровели (за сутки – 28 человек);

621 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 7 человек).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».