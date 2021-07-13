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13.07.2021  09:57   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 13 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло четыре человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 13 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили РЕДПОСТ в Харьковском областном лабораторном центре.

21 заболевший – житель Харькова, еще два случая выявили в Харьковской области.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 июля составляет 148 828 человек.

Из них:

  • 3 565 летальных случая (за последние сутки умерло 4 человека);
  • 144 642 человек выздоровели (за сутки – 28 человек);
  • 621 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 7 человек).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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