Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: утренний автопоцелуй в Харькове (фото)
13.07.2021  09:16   

ДТП: утренний автопоцелуй в Харькове (фото)

На месте ДТП собирается пробка.


// РЕДПОСТ

Утром 13 июля на перекрестке в частном секторе Харькова произошло ДТП, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Авария произошла на Павловом Поле, на перекрестке улиц Бакулина и Шатиловской.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen и Subaru.

В результате столкновения машины получили значительные механические повреждения.

На месте аварии небольшая пробка.

В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что авария произошла около семи часов утра. А результате столкновения травмы получил водитель автомобиля Volkswagen. Медики скорой госпитализировали пострадавшего в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали о том, как вечером 10 июля в Лозовой нетрезвый водитель в течение получаса стал участником двух дорожно-транспортных происшествий

ДТП Харьков: столкнулись Volkswagen и Subaru

ДТП Харьков: столкнулись Volkswagen и Subaru

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.07 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове автоледи, разбившая Ниву, влетела в дерево (фото) 12.07 Криминал и происшествия ДТП: пьяный водитель отметился в двух авариях (фото) 12.07 Криминал и происшествия Сбили насмерть парня. Полиция ищет белый автомобиль (фото, видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 