13.07.2021 09:16

ДТП: утренний автопоцелуй в Харькове (фото)

На месте ДТП собирается пробка.



// РЕДПОСТ

Утром 13 июля на перекрестке в частном секторе Харькова произошло ДТП, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Авария произошла на Павловом Поле, на перекрестке улиц Бакулина и Шатиловской.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen и Subaru.

В результате столкновения машины получили значительные механические повреждения.

На месте аварии небольшая пробка.

В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что авария произошла около семи часов утра. А результате столкновения травмы получил водитель автомобиля Volkswagen. Медики скорой госпитализировали пострадавшего в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали о том, как вечером 10 июля в Лозовой нетрезвый водитель в течение получаса стал участником двух дорожно-транспортных происшествий