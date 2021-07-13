ДТП: утренний автопоцелуй в Харькове (фото)

На месте ДТП собирается пробка.
Утром 13 июля на перекрестке в частном секторе Харькова произошло ДТП, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Авария произошла на Павловом Поле, на перекрестке улиц Бакулина и Шатиловской.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen и Subaru.
В результате столкновения машины получили значительные механические повреждения.
На месте аварии небольшая пробка.
В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что авария произошла около семи часов утра. А результате столкновения травмы получил водитель автомобиля Volkswagen. Медики скорой госпитализировали пострадавшего в больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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