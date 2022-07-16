16.07.2022 15:26 Дмитрий Колоней
Коммунальщики Харькова ликвидировали более десятка аварий
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики Харькова ликвидировали более десятка аварий
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады комплекса «Харьковводоснабжение» 15 июля 2022 года, ликвидировали 12 повреждений на участках трубопроводов холодного водоснабжения и привели в порядок 8 смотровых колодцев.
Несмотря на военное положение и непрекращающиеся обстрелы, все службы предприятия продолжают возобновлять подачу воды в районах города и готовить объекты к эксплуатации в осенне-зимний период. В планах на сегодня - реконструкция девяти поврежденных участков водоводов.
Кроме того, лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно исследует качество воды, которая, по данным специалистов, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для оперативной работы ремонтных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения. Информацию принимают по тел.: 15-33.
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