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16.07.2022  15:26   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова ликвидировали более десятка аварий

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Коммунальщики Харькова ликвидировали более десятка аварий
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП «Харьковводоканал», бригады комплекса «Харьковводоснабжение» 15 июля 2022 года, ликвидировали 12 повреждений на участках трубопроводов холодного водоснабжения и привели в порядок 8 смотровых колодцев.
 
Несмотря на военное положение и непрекращающиеся обстрелы, все службы предприятия продолжают возобновлять подачу воды в районах города и готовить объекты к эксплуатации в осенне-зимний период. В планах на сегодня - реконструкция девяти поврежденных участков водоводов.
 
Кроме того, лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно исследует качество воды, которая, по данным специалистов, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
 
Для оперативной работы ремонтных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения. Информацию принимают по тел.: 15-33.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  клммунальщики, водоотведение, харьков
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