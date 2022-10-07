    
Главная Новини Харкова Суспільство ПриватБанк відновив роботу 26 відділень у деокупованих містах
07.10.2022  13:10   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу 26 відділень у деокупованих містах

ПриватБанк відновив повноцінну роботу 26 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ВСУ територіях центральних та східних регіонів України.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
За словами голови правління ПриватБанку Герхарда Бьоша, відновлення роботи мережі продовжується, й до кінця жовтня відділення ПриватБанку запрацюють у більшості звільнених від окупації міст - звісно, з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.
 
“Самовіддана робота команди та пріоритетний фокус правління сприяють якнайшвидшій відбудові мережі банку, платіжної інфраструктури та мережі банкоматів на деокупованих територіях, - відзначив Герхард Бьош.
 
Нагадаємо, українці придбали військові облігації в Дії на 25 мільйонів гривень.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Суспільство ПриватБанк став партнером програми єОселя 04.10 Суспільство ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР 03.10 Суспільство ПриватБанк відновив роботу в Балаклії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 