ПриватБанк відновив роботу 26 відділень у деокупованих містах

ПриватБанк відновив повноцінну роботу 26 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ВСУ територіях центральних та східних регіонів України.
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Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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