07.10.2022 13:10 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу 26 відділень у деокупованих містах

ПриватБанк відновив повноцінну роботу 26 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ВСУ територіях центральних та східних регіонів України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

За словами голови правління ПриватБанку Герхарда Бьоша, відновлення роботи мережі продовжується, й до кінця жовтня відділення ПриватБанку запрацюють у більшості звільнених від окупації міст - звісно, з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.

“Самовіддана робота команди та пріоритетний фокус правління сприяють якнайшвидшій відбудові мережі банку, платіжної інфраструктури та мережі банкоматів на деокупованих територіях, - відзначив Герхард Бьош.

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