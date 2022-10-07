07.10.2022 13:05 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 7 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 7 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 25 легкових авто;

«Угринів» - 15 легкових авто;

«Рава-Руська» - 70 легкових авто;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 10 легкових авто;

«Шегині» - 35 легкових авто, 2 автобуси.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 1 автобус.