30.11.2021 11:56 Евгений Клочко

Вторую неделю в Харькове фиксируют уменьшение случаев инфарктов миокарда

Бригадами Харьковского областного "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" ("ЦЭМП и МК") на прошлой неделе 2102 раза была оказана врачебная, в том числе и реанимационная помощь.

В целом же бригадам Центра в течение минувших 7 дней пришлось 10 433 раза выезжать по вызову "103", сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на оперативные данные, предоставленные "ЦЭМП и МК".

Всего медики с 19 по 25 ноября обслужили 10168 пациентов, из них госпитализировали – 3676 человек. Специалисты сняли 3257 электрокардиограмм (ЭКГ), что почти на 300 больше чем неделей ранее, и больше по сравнению с аналогичным периодом зафиксировали нестабильных стенокардий - 245 случаев против 200.

А вот количество случаев острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов, а также острых инфарктов миокарда, отмечают в Центре, вот уже как вторую неделю остаётся практически на том же уровне - 84 и 78 соответственно. При этом отмечают, что с 5 по 11 ноября инфарктов миокарда медики "скорой" зарегистрировали на 16% больше - 91 случай.

Были на прошлой неделе и случаи со смертельными исходами, таких бригадами "ЦЭМП и МК" было зарегистрировано 190, из них до прибытия медиков – 172. Неделей ранее летальных случаев было больше – 209, из них 180 наступили до приезда "скорой".