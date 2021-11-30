30.11.2021 11:50 Илья Романов

Как пострадал жилой фонд Харькова от непогоды: информация от коммунальных служб

Почти 30 раз этой ночью и сегодняшним утром коммунальщики выезжали по заявкам харьковчан на ликвидацию последствий непогоды.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в КП "ХРСП". По информации коммунальщиков, ветром срывало листы железа на кровлях, отрывало водосточные трубы и карнизы.

По данным предприятия, в Шевченковском районе было 3 аварийные заявки,

Киевском - 6,

Слободском - 3,

Московском - 10,

Немышлянском - 4.

В некоторых случаях коммунальщикам приходилось использовать высотную спецтехнику. Так, в доме по проспекту Московскому, 214/2 демонтировали аварийную водосточную трубу. А в доме по улице Рыбалко, 32 с помощью крана укрепляли профлист на кровле. Не обошлось без спецтехники и в доме по улице Чкалова, 33 - там сорвало листы шифера.

Устранение аварийных ситуаций на жилом фонде продолжается, сообщили в предприятии КП "ХРСП". Выявляются новые повреждения, по адресам для устранения выезжают ремонтные бригады коммунальщиков.

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