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30.11.2021  11:50   Илья Романов

Как пострадал жилой фонд Харькова от непогоды: информация от коммунальных служб

Почти 30 раз этой ночью и сегодняшним утром коммунальщики выезжали по заявкам харьковчан на ликвидацию последствий непогоды.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в КП "ХРСП". По информации коммунальщиков, ветром срывало листы железа на кровлях, отрывало водосточные трубы и карнизы.
 
По данным предприятия, в Шевченковском районе было 3 аварийные заявки,
  • Киевском - 6,
  • Слободском - 3,
  • Московском - 10,
  • Немышлянском - 4.
 
В некоторых случаях коммунальщикам приходилось использовать высотную спецтехнику. Так, в доме по проспекту Московскому, 214/2 демонтировали аварийную водосточную трубу. А в доме по улице Рыбалко, 32 с помощью крана укрепляли профлист на кровле. Не обошлось без спецтехники и в доме по улице Чкалова, 33 - там сорвало листы шифера.
 
 
Устранение аварийных ситуаций на жилом фонде продолжается, сообщили в предприятии КП "ХРСП". Выявляются новые повреждения, по адресам для устранения выезжают ремонтные бригады коммунальщиков.
 
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 30 ноября, в Харькове ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, что соответствует I-му, желтому уровню опасности.

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Тэги:  непогода, ураган, коммунальщики, харьков
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