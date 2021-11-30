30.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 30 ноября

Ноябрь прощается пасмурной погодой, без существенных осадков.

30 ноября в Харькове и области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в первой половине ночи гроза. Это соответствует I-му, желтому уровню опасности, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 30 ноября:

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 6 м/с​​. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные колебания, которые никоим образом не отразятся на здоровье людей.



Народные приметы. Если днем наблюдаются разрозненные облака, а к вечеру они исчезают – признак установившейся ясной и сухой погоды.



Погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет.