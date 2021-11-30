    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 30 ноября
30.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 30 ноября

Ноябрь прощается пасмурной погодой, без существенных осадков.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 30 ноября 2021 года

30 ноября в Харькове и области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в первой половине ночи гроза. Это соответствует I-му, желтому уровню опасности, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 30 ноября:

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 6 м/с​​. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные колебания, которые никоим образом не отразятся на здоровье людей.

Народные приметы.  Если днем наблюдаются разрозненные облака, а к вечеру они исчезают – признак установившейся ясной и сухой погоды.

Погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Общество Карпаты продолжают утопать в снегу (видео) 30.11 Общество Как южный циклон повлиял на погоду в Харькове (фото)   29.11 Общество Штормовое предупреждение: Харьков окажется на жёлтом уровне опасности
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 