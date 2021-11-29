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29.11.2021  22:36   

Слишком громко слушал музыку: под Харьковом мужчина едва не зарезал прохожего

Мужчина, будучи пьяным, чуть не убил прохожего, за то что тот громко слушал музыку. Досудебное следствие закончено и суд уже вынес приговор.

Мужчина нанес ножевые ранения прохожему за громкую музыку. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Харьковской области. 
 
По информации правоохранителей, инцидент произошёл в июне 2021 года. В тот день по улице шла компания молодых людей, громко слушая музыку. Однако это не понравилось хозяину одного из домовладений,который на тот момент был в состояние алкогольного опьянения. В результате у него возник конфликт одним из "любителей" громкой музыки. Словесной перепалкой дело не ограничилось и мужчина взялся за нож.
 
Своего обидчика он настиг уже на другой улице и нанёс ему ножом удар в шею. Молодого человека от смерти спасла лишь вовремя оказанная ему медицинская помощь. 
 
 
Нападавшим оказался 38-летний, ранее судимый, житель города Люботин. Во время рассмотрения дела судом свою вину он не признал и уверял представителей Фемиды, что намерения убить у него не было, а только лишь нанести потерпевшему телесные повреждения.
 
Приговором Люботинского городского суда Харьковской области от 25 ноября 2021 года мужчина признан виновным в совершении преступления по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. 
 
Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщают в областной прокуратуре, дано время на его апелляционное обжалование.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как на Харьковщине женщина в пьяном угаре зарезала сожителя. В ходе завтолья между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой собутыльница нанесла удары ножом коллеге по стопке. От полученных ранений мужчина погиб на месте. 
 
Тэги:  прокуратура, убийство, харьков
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