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29.11.2021  22:22   Валерия Кононова

Бустерная доза – это не дополнительная доза: в чем разница и кому нужна

Бустерная и дополнительная дозы – это два вида третьих доз, принятые еще в октябре 2021 года. В разнице между этими двумя видам и том, кому они необходимы разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Бустерная доза вакцины
 
Дополнительная доза предназначена для тех людей, у кого есть какие-либо проблемы с иммунной системой. Из-за этого в их организме мог не выработаться иммунитет к COVID-19 после введения двух доз. Чаще всего под такую категорию подпадают люди с онкологическими заболеваниями, те, кто проходит иммуносупрессивную терапию, а также, например, те, кому доводилось перенести операцию по пересадке органов.
 
Также в дополнительной дозе могут нуждаться люди старше 65 лет. И все же это индивидуальный вопрос и перед таким решением необходимо проконсультироваться с вашим врачом. 
 
 
Бустерная доза предназначена в свою очередь для всех вакцинированных. Необходима она в том случае, если спустя не меньше, чем 6 месяцев, иммунитет пациента в отношении COVID-19 снизился. Введение такой дозы может быть рекомендовано пациенту старше 18 лет. 
 
Напомним, ранее министр здравоохранения рассказал, при каких условиях для украинцев будет доступна бустерная вакцинация.
 
Тэги:  вакцинация, коронавирус, бустерная доза, харьков
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