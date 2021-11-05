05.11.2021 14:20 Евгений Клочко

Стало известно, когда будет доступна бустерная вакцинация от COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения рассказал, при каких условиях для украинцев будет доступна бустерная вакцинация.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, украинцы получат возможность привиться третьей дозой вакцины от коронавируса только после того, как половина населения страны будет провакцинирована.

"Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

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Он также уточнил, что данный показатель пока достигнут только в Киеве - 55% привитых хотя бы одной дозой.

Вслед за Киевом идут с более 40% вакцинированных Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.

По состоянию на 5 ноября в Украине привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека. В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.

Напомним, украинцам придется прививаться от COVID-19 ежегодно, так как иммунитет к вирусу слабеет даже после сделанной прививки.