05.11.2021 14:05 Рита Парфенова

Арт-директор KharkivMusicFest признан лучшим дирижером в Европе

Виталий Алексеёнок победил в одном из самых престижных конкурсов дирижеров в Европе.

Как сообщили РЕДПОСТ организаторы KharkivMusicFest, новый арт-директор фестиваля, главный дирижер оркестра Мюнхенского университета Виталий Алексеёнок завоевал первую премию Международного конкурса дирижеров имени Артуро Тосканини, проходившего 23 октября в Италии. В этом году программа международного конкурса дирижеров была сосредоточена на исполнении итальянской оперы.



К победе на конкурсе Виталий готовился несколько месяцев. Сначала в мае международное жюри выбрало 12 участников из 240 кандидатов. Они прошли двухмесячный семинар по изучению истории оперы, философии музыки, итальянского языка, сотрудничали с выдающимися итальянскими дирижерами, концертмейстерами и оперными певцами. Сам конкурс проводился в октябре в несколько этапов. А его финалом стал открытый концерт в Театро Реджио в Парме, на котором выступили трое финалистов.



Конкурсное жюри во главе с главным дирижёром Симфонического оркестра NHK (Токио) Фабио Луизи присудило первую премию Виталию Алексеёнку. Вторую и третью премии получили Александр Янкевич (Украина – Швеция) и Феликс Хорнбахнер (Австрия).





«Я очень рад, что меня признали лучшим на престижном Дирижерском конкурсе имени Артуро Тосканини, – рассказывает Виталий Алексеёнок. – Для меня очень много значит, что жюри и публика признали мое исполнение самым убедительным. Надо понимать, что в Королевском театре Пармы (Teatro Regio di Parma) я исполнял музыку Россини и Верди, а Верди родом из Пармы, традиция исполнения его музыки в этом театре невероятно высока. Кроме того, участники жюри – выдающиеся люди. Это директора и сотрудники лучших оперных театров мира: Ла Скала в Милане, Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Земпер-опера в Дрездене, Театро Колон в Буэнос-Айресе, Королевского оперного театра в Лондоне и т.д. Главой жюри был всемирно известный дирижер Фабио Луизи. Тем более мне приятно было из его рук получать первую премию».



Помимо первой премии и победы на конкурсе, Виталий получил также много других призов: приз зрительских симпатий, приз за лучшее исполнение оперы Верди, приз консерватории Милана и т.д.



«Мы очень гордимся тем, что талант артистического директора нашего фестиваля KharkivMusicFest был признан на международном уровне – Международном конкурсе дирижеров имени Артуро Тосканини, и радуемся, что нашим юным музыкантам Детского симфонического оркестра KharkivMusicFest фестиваля KharkivMusicFest повезло работать под его руководством, – комментирует Мария Горбонос, исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest. – Счастливы, что концертная программа следующего фестиваля в надежных руках. Так, особенностью KharkivMusicFest Виталий видит сочетание традиционных и инновационных форматов, включение в программу как произведений популярных композиторов, так и менее известных, обязательном исполнении украинской музыки, а также в активном привлечении партнеров, музыкантов и публики из Западной Европы, США и других стран».



Организаторы KharkivMusicFest-2022 напомнили, что фестиваль традиционно состоится в Харькове весной, а именно в апреле. В течение нескольких недель харьковчан будут ждать не только концерты звезд классической музыки мирового уровня, но и масштабная программа внеконцертных проектов и мероприятий, традиционные раскрашенные пианино в разных уголках города, концерты победителей конкурса молодых композиторов и детского оркестра.

Напомним, в прошлом году программа Международного музыкального фестиваля KharkivMusicFest получилась насыщенной: 22 концертных мероприятия, 11 образовательных, 9 спецпроектов для самой широкой аудитории, значительная часть которых были открытыми и бесплатными.