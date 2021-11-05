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05.11.2021  13:55   Виталий Хиневич

В Украине стало возможным получить водительское удостоверение почтой

Граждане с 5 ноября могут совершить обмен водительских прав при помощи Интернет-сервиса и почты.

Получение водительских прав в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу сервисного центра МВД Украины. 
 
Отмечается, что украинцы могут заказать обмен водительского удостоверения при помощи онлайн системы и получить его в отделении «Укрпочты» либо заказать доставку документа курьером. 
 
Способ заказа достаточно прост. Необходимо пройти процедуру авторизации в электроном кабинете водителя и выполнить следующие процедуры: 
 
  • выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и выбрать кнопку "Заказать";
  • уточнить правильность и актуальность ваших данных и нажать на кнопку "Выбрать причину";
  • заполнить все обязательные графы и прикрепить сканкопию действующей медицинской справки одним файлом с обеих сторон;
  • поставить свою подпись с помощью компьютерной мышки;
  • выбрать вариант получения услуги;
  • подписать заявление с помощью электронной подписи;
  • оплатить услугу.
Цена бланка водительского удостоверения осталась прежней - 243 гривны, стоимость доставки будет составлять 195 гривен.
 
 Напомним, у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба намерена изымать автомобили.
 
Источник:   Сервисный Центр МВД Украины
 Тэги:  водительские права, харьков
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