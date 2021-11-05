05.11.2021 13:55 Виталий Хиневич
В Украине стало возможным получить водительское удостоверение почтой
Граждане с 5 ноября могут совершить обмен водительских прав при помощи Интернет-сервиса и почты.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу сервисного центра МВД Украины.
Отмечается, что украинцы могут заказать обмен водительского удостоверения при помощи онлайн системы и получить его в отделении «Укрпочты» либо заказать доставку документа курьером.
Способ заказа достаточно прост. Необходимо пройти процедуру авторизации в электроном кабинете водителя и выполнить следующие процедуры:
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выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и выбрать кнопку "Заказать";
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уточнить правильность и актуальность ваших данных и нажать на кнопку "Выбрать причину";
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заполнить все обязательные графы и прикрепить сканкопию действующей медицинской справки одним файлом с обеих сторон;
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поставить свою подпись с помощью компьютерной мышки;
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выбрать вариант получения услуги;
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подписать заявление с помощью электронной подписи;
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оплатить услугу.
Цена бланка водительского удостоверения осталась прежней - 243 гривны, стоимость доставки будет составлять 195 гривен.
Напомним, у водителей-должников, не уплачивающих штрафы
за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба намерена изымать автомобили.
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