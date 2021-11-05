05.11.2021 13:55 Виталий Хиневич

В Украине стало возможным получить водительское удостоверение почтой

Граждане с 5 ноября могут совершить обмен водительских прав при помощи Интернет-сервиса и почты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу сервисного центра МВД Украины.

Отмечается, что украинцы могут заказать обмен водительского удостоверения при помощи онлайн системы и получить его в отделении «Укрпочты» либо заказать доставку документа курьером.

Способ заказа достаточно прост. Необходимо пройти процедуру авторизации в электроном кабинете водителя и выполнить следующие процедуры:

выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и выбрать кнопку "Заказать";

уточнить правильность и актуальность ваших данных и нажать на кнопку "Выбрать причину";

заполнить все обязательные графы и прикрепить сканкопию действующей медицинской справки одним файлом с обеих сторон;

поставить свою подпись с помощью компьютерной мышки;

выбрать вариант получения услуги;

подписать заявление с помощью электронной подписи;

оплатить услугу.

Цена бланка водительского удостоверения осталась прежней - 243 гривны, стоимость доставки будет составлять 195 гривен.

Напомним, у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба намерена изымать автомобили.