В Харькове пропала женщина с татуировкой Ловец снов (фото)

В Харькове разыскивается 30-летняя Ирина Коптева, которая не вернулась вечером домой с работы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, 4 ноября около восьми часов вечера 30-летняя Ирина Коптева направлялась домой с работы – от промзоны на Мерефянском шоссе до улицы Леси Сердюка на Северной Салтовке, и пропала.
Рост Ирины около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с мелированием, длиной до лопаток, глаза темно-серые. В области ребер татуировка «ловец снов».
Была одета в светло-бежевую парку с мехом, при себе имела мобильный телефон.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону +38068-777-0-112 или 102.
Ранее РЕДПОСТ писал, что пропавшая 40-летняя Наталья Селюкова из пригорода Харькова найдена живой.
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