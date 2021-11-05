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05.11.2021  13:25   Рита Парфенова

В Харькове пропала женщина с татуировкой Ловец снов (фото)

В Харькове разыскивается 30-летняя Ирина Коптева, которая не вернулась вечером домой с работы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, 4 ноября около восьми часов вечера 30-летняя Ирина Коптева направлялась домой с работы – от промзоны на Мерефянском шоссе до улицы Леси Сердюка на Северной Салтовке, и пропала.

Рост Ирины около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с мелированием, длиной до лопаток, глаза темно-серые. В области ребер татуировка «ловец снов».

Была одета в светло-бежевую парку с мехом, при себе имела мобильный телефон.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону +38068-777-0-112 или 102.

Пропала 30-летняя Ирина Коптева

Ранее РЕДПОСТ писал, что пропавшая 40-летняя Наталья Селюкова из пригорода Харькова найдена живой.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков
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