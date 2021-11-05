05.11.2021 13:03 Евгений Клочко

Как харьковчане будут отдыхать на новогодние праздники: подробности

В Украине традиционно год начинается с новогодних и рождественских праздников, а также большого количества выходных дней. В этот раз нам предстоит кроме всего прочего два выходных уикенда вместо праздничной недели.

РЕДПОСТ готов рассказать нашим читателям, как будут отдыхать украинцы в целом и харьковчане в частности в начале 2022 года.

Итак, когда же начнутся новогодние выходные в Украине

Нас в конце года всегда волнует вопрос, когда можно будет отдохнуть и как распланировать праздничные выходные для поездок на отдых либо походы по друзьям и родным.

Первый официальный выходной до новогодних праздников нас ждет на Католическое Рождество, которое в 2021 году выпадает на субботу. Благодаря тому, что 25 декабря - это суббота, выходной переносится на понедельник, 27 декабря. А вот 24 декабря, вероятней всего, будет "коротким днем". Можно будет пойти домой на один час раньше.

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1 января также приходится на субботу. Именно поэтому украинцы получат целые новогодние выходные – 1, 2 и 3 января. 31 декабря украинцев ожидает сокращенный рабочий день. Так что уже можете планировать новогодний отпуск.

Рождественские выходные 2022 в Украине

В 2022 году Рождество по юлианскому календарю приходится на пятницу. Поэтому нас опять же ждет праздничный уик-энд — 7, 8 и 9 января 2022 года. А вот 10 января хоть и нехотя, но придется выйти на работу. 6 января, в четверг, можно ожидать сокращенного рабочего дня.

Зимние каникулы у школьников

Что касается школьных новогодних каникул, то, по предварительным данным, они должны начаться 24 декабря и продлиться до 10 января. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в Украине все еще может внести свои коррективы.

Напомним, осенние каникулы в Харькове продлили до 7 ноября. Каникулы продлены в связи с карантинными мероприятиями, связанными с коронавирусной болезнью.