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01.11.2021  13:36   Рита Парфенова

Харьковским школьникам продлили каникулы

За парты учащиеся вернутся 8 ноября 2021 года.


Фото из открытых источников

Осенние каникулы в Харькове продлили до 7 ноября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента образования Ольги Деменко. Каникулы продлены в связи с карантинными мероприятиями, связанными с коронавирусной болезнью.

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Таким образом, самые короткие каникулы в школе увеличились в три раза – ведь в этом году школьники официально вышли на каникулы раньше на одну неделю, а с учетом длинных праздничных выходных октября отдых между учебными четвертями составит почти месяц.

Источник:   ХГС
 Тэги:  каникулы, харьков, школа
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