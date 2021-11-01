    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Помогите найти: в центре Харькова пропала короткостриженая девочка (фото)
01.11.2021  14:04   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в центре Харькова пропала короткостриженая девочка (фото)

В Харькове ищут 17-летнюю Яну Беспалову, ехавшую в известный торговый центр.

В центре Харькова пропала 17-летняя Яна Беспалова. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", 31 октября 2021 года из поселка Безлюдовка Харьковского района, в бело-черной куртке, черных джинсах и черных лаковых ботинках отправилась 17-летняя Яна Беспалова - худощавая девушка с короткими светло-русыми волосами. 

Читайте также: Пропала две недели назад: найдена исчезнувшая под Харьковом женщина (фото)

Уехавшая из дома девочка направлялась в торгово-развлекательный центр "Никольский" на Пушкинской улице в Харькове. Но Яна так и не вернулась домой, пропав без вести.

В центре Харькова пропала 17-летняя Яна Беспалова. Новости Харькова

В ГУ Нацполиции уточнили, что Яна, находясь возле торгово-развлекательного центра днем ​​31 октября, скрылась от сестры в неизвестном направлении. Тем, кто имеет информацию просьба обращаться по телефонам 0 - 68 - 777- 0 - 112 или 102.

В центре Харькова пропала 17-летняя Яна Беспалова. Новости Харькова

Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.

 

Тэги:  пропал подросток, харьков, никольский, безлюдовка, побег, беглянка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Криминал и происшествия Помогите найти: подросток на странном велосипеде пропал в ночи (фото) 05.08 Криминал и происшествия Любовь к пруду и домашний скандал: исчезнувшего подростка нашли у воды в Харькове (фото) 20.04 Криминал и происшествия Поднял на ноги полицию, сбежав к подружке (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 