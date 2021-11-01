01.11.2021 14:04 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в центре Харькова пропала короткостриженая девочка (фото)

В Харькове ищут 17-летнюю Яну Беспалову, ехавшую в известный торговый центр.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", 31 октября 2021 года из поселка Безлюдовка Харьковского района, в бело-черной куртке, черных джинсах и черных лаковых ботинках отправилась 17-летняя Яна Беспалова - худощавая девушка с короткими светло-русыми волосами.

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Уехавшая из дома девочка направлялась в торгово-развлекательный центр "Никольский" на Пушкинской улице в Харькове. Но Яна так и не вернулась домой, пропав без вести.

В ГУ Нацполиции уточнили, что Яна, находясь возле торгово-развлекательного центра днем ​​31 октября, скрылась от сестры в неизвестном направлении. Тем, кто имеет информацию просьба обращаться по телефонам 0 - 68 - 777- 0 - 112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.