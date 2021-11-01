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01.11.2021  14:25   Виталий Хиневич

Детей в Харькове начали вакцинировать от COVID-19

В детских поликлиниках города уже ведётся вакцинация детей в возрасте 12 - 17 лет. По словам вице-мэра Харькова Светланы Горбуновой - Рубан провакцинировано уже 174 ребенка.

Вакцинация в Харькове
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Зачастую детей приводят родители, которые сами уже вакцинировались.
 
Хотя активность взрослых харьковчан, согласно статистике последнего дня, немного снизилась и это несмотря на то, что 31 октября, в день выборов городского головы, дополнительно  работали 40 медицинских бригад непосредственно на избирательных участках. 
 
"За прошедший день вакцинировались от коронавируса всего 5014 людей. Хотя в этот день работали 40 пунктов вакцинации на избирательных участках, 6 на городских рынках, 4 бригады в торговых центрах и 20 медицинских бригад в поликлиниках города. Нам всегда говорят, что у нас очереди, люди не могут вакцинироваться.
 
Мы создали все условия, организовали такую работу, мы ожидали массового прихода людей, но результат не получили, всего 5014 вакцинаций. И это в то время как на прошлой неделе у нас были показатели за день и 8000 и 9000, но не случилось. "- отметила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.
 
 
Стоит отметить, что за прошедшие сутки зафиксировано 851 случаев заболевания covid-19. Госпитализировано в городские стационары 44 пациента.
 
Таким образом, в медицинских учреждениях коммунальной собственности города сейчас находится 1179 человек, занятость коек отведенных для коронавирусных больных составляет 76%. За минувшие сутки выздоровели 900 человек. 
 
Светлана Горбунова-Рубан по-прежнему призывает харьковчан прививаться, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.
 
В городе, по её словам, в наличии вакцины CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer. В ближайшее время ожидают поступление вакцины Moderna.
 
В целом для коллективного иммунитета необходимо чтобы прошли курс вакцинации 70% населения.
 
Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.
 
Тэги:  харьков, вакцинация, коронавирус
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