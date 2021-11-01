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01.11.2021  15:00   Рита Парфенова

Подсчитаны голоса в самом большом районе города: как голосовали избиратели

Пятым районом Харькова, сдавшим протоколы голосования в Городскую ТИК, стал Московский.

Выборы в Харькове: данные голосования в Московском районе

Городская территориальная избирательная комиссия приняла протокол единогласно, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на KHARKIV Today.

Таким образом, Московская РИК стала пятой из девяти, закончившей подсчет голосов и сдавшей протоколы в городскую ТИК.

Избиратели Московского района проголосовали так:

  • Игорь Терехов — 27 193 голосов
  • Михаил Добкин — 16 635
  • Александр Скорик — 2 947
  • Константин Немичев — 2 541
  • Алина Мустафаева — 1 702
  • Владимир Плетнев — 1 692
  • Денис Ярославский — 1 121
  • Дмитрий Маринин — 530
  • Сергей Ряполов — 234
  • Виктор Величков — 183

Напомним, ранее заполненные протоколы сдали четыре РИК: Новобаварская, Немышлянская, Киевская и Шевченковская. Все они сдали протоколы без нарушений.

Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  выборы, харьков
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