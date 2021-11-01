Подсчитаны голоса в самом большом районе города: как голосовали избиратели

Пятым районом Харькова, сдавшим протоколы голосования в Городскую ТИК, стал Московский.
Городская территориальная избирательная комиссия приняла протокол единогласно, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на KHARKIV Today.
Таким образом, Московская РИК стала пятой из девяти, закончившей подсчет голосов и сдавшей протоколы в городскую ТИК.
Напомним, ранее заполненные протоколы сдали четыре РИК: Новобаварская, Немышлянская, Киевская и Шевченковская. Все они сдали протоколы без нарушений.
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