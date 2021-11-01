01.11.2021 13:05

Как идет подсчет голосов на выборах мэра Харькова

Городской территориальной избирательной комиссии осталось принять протоколы и бюллетени у пяти районных комиссий Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщила РЕДПОСТ глава Харьковской городской ТИК Елена Матвиенко, беспрерывное заседание избиркома началось в 20.00 31 октября, и уже утром 1 ноября городская ТИК начала принимать и обрабатывать протоколы от районных избирательных комиссий.



На данный момент заполненные протоколы сдали четыре РИК: Новобаварская, немышлянская, Киевская и Шевченковская. Все они сдали протоколы без нарушений.



Судя по протоколам на выборах Харьковского городского головы лидирует Игорь Терехов.



Практически во всех районах Харькова закончили принимать протоколы от избирательных участков. Задержка с подсчетом голосов есть только в Основянском районе, идёт выяснение причин, скорее всего, это человеческий фактор.



Сейчас идет прием протоколов от Холодногорской РИК, к 14.00 ждут членов комиссии Московского района, также готов к сдаче протоколов Индустриальная РИК, в Основянской и Слободской задерживаются с составление протоколов.



Как отметила Елена Матвиенко, подсчет голосов городская ТИК может закончить закончить сегодня вечером или завтра. Что касается бюллетеней, то они будут отправляться в архив.



Напомним, по результатам параллельного подсчета голосов на выборах мэра Харькова лидирует Игорь Терехов. Он набрал 50,06% голосов.