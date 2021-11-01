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01.11.2021  13:05   

Как идет подсчет голосов на выборах мэра Харькова

Городской территориальной избирательной комиссии осталось принять протоколы и бюллетени у пяти районных комиссий Харькова.


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Как сообщила РЕДПОСТ глава Харьковской городской ТИК Елена Матвиенко, беспрерывное заседание избиркома началось в 20.00  31 октября, и уже утром 1 ноября городская ТИК начала принимать и обрабатывать протоколы от районных избирательных комиссий.

На данный момент заполненные протоколы сдали четыре РИК: Новобаварская, немышлянская, Киевская и Шевченковская. Все они сдали протоколы без нарушений.

Судя по протоколам на выборах Харьковского городского головы лидирует Игорь Терехов.

Практически во всех районах Харькова закончили принимать протоколы от избирательных участков. Задержка с подсчетом голосов есть только в Основянском районе, идёт выяснение причин, скорее всего, это человеческий фактор.

Сейчас идет прием протоколов от Холодногорской РИК, к 14.00 ждут членов комиссии Московского района, также готов к сдаче протоколов Индустриальная РИК, в Основянской и Слободской задерживаются с составление протоколов.

Как отметила Елена Матвиенко, подсчет голосов городская ТИК может закончить закончить сегодня вечером или завтра. Что касается бюллетеней, то они будут отправляться в архив.

Напомним, по результатам параллельного подсчета голосов на выборах мэра Харькова лидирует Игорь Терехов. Он набрал 50,06% голосов.

Тэги:  выборы, тик, харьков
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