Искали два дня: в Харькове нашли пропавшего без вести мальчика с Салтовки

В Харькове нашли 14-летнего Даниила Поршакова.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", в Харькове успешно завершились поиски подростка Даниила Поршакова. Он был найден живым.
Даниил - плотно сложенный кареглазый мальчик с короткими темно-русыми волосами 9 февраля 2022 года в 18:30 вышел из своего дома в Харькове по улице Владислава Зубенко (605 микрорайон Салтовки) в куртке, черных штанах, черной обуви и бордовой шапке и пропал
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Напомним, ранее мы писали о том, что найден приехавший в Харьков и пропавший мужчина.
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