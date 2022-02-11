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11.02.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Искали два дня: в Харькове нашли пропавшего без вести мальчика с Салтовки

В Харькове нашли 14-летнего Даниила Поршакова.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", в Харькове успешно завершились поиски подростка  Даниила Поршакова. Он был найден живым.

Даниил - плотно сложенный кареглазый мальчик с короткими темно-русыми волосами 9 февраля 2022 года в 18:30 вышел из своего дома в Харькове по улице Владислава Зубенко (605 микрорайон Салтовки) в куртке, черных штанах, черной обуви и бордовой шапке и пропал 

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Напомним, ранее мы писали о том, что найден приехавший в Харьков  и пропавший мужчина.

Тэги:  пропал подросток, найден живым, харьков, салтовка
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