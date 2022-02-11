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11.02.2022  16:51   Людмила Виниченко

В Харькове осудили 20-летнего парня за убийство своего друга

В Харькове вынесли приговор 20-летнему парню, который зверски убил своего друга.

Забил друга до смерти: 20-летнему убийце вынесен приговор
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в сентябре 2021 года молодой человек пришел в гости к 58-летнему товарищу. Совместное распитие спиртных напитков привело к ссоре и драке между мужчинами, в ходе которой молодой человек начал бить потерпевшего кулаками и, повалив его на пол, продолжил избивать. В результате полученных увечий мужчина умер. 
 
 
Во время рассмотрения дела в суде он признал свою вину. 10 февраля Коминтерновский районный суд Харькова признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.
 
В прокуратуре также уточнили, что убийца ранее уже привлекался к ответственности за кражи и грабеж. В марте прошлого года он вернулся из мест лишения свободы.
 
Тем временем в городе Балаклея Харьковской области продолжается суд по делу о жестоком убийстве 37-летней женщины, матери двоих детей. 
 
Тэги:  убийство, суд, харьков
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