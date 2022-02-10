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10.02.2022  14:45   Виталий Хиневич

Изнасилование несовершеннолетней в Харькове: опубликованы приметы преступника

Стали известны приметы предполагаемого преступника.

Человек
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Сообщается, что по предварительной информации на вид преступнику 30 лет, имеет рыжую бороду. Был одет в темную одежду и имел светлый рюкзак. 
 
Напомним, днем 9 февраля в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Ахсарова, 3-Г произошло изнасилование 17-летней девочки. Преступление произошло примерно между 13:00-14:00. В главном управлении Нацполиции Украины в Харьковской области пока не подтвердили информацию о случившемся.
 
Тэги:  изнасилование, криминал, харьков
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