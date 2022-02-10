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10.02.2022  14:39   Дмитрий Колоней

В Харькове откроется кабинет стоматолога для детей с онкологией

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения харьковского горсовета.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, Кабинет стоматолога предполагается открыть в Городской детской клинической больнице №16. В нем будут проходить лечение пациенты с геморрагическими расстройствами.
 
 
9 февраля 2022 года, в Международный день стоматолога, медики стоматологической поликлиники №1 Инна Красовская и Игорь Давыдов лечили детей-пациентов гематологического отделения больницы №16, также обеспечив малышей  специальными зубными щетками и пастами, чтобы сохранять зубы здоровыми. А их родителям были даны квалифицированные советы. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что детям, пострадавшим в смертельной аварии на Окружной, назначили опекунов.
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  онкология, стоматология, харьков, дети
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