Бесплатное МРТ и КТ для пациентов с онкологией: где и как пройти в Харькове

Программа медицинских гарантий предусматривает бесплотные диагностику и лечение заболеваний онкологического характера.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, дорогостоящие обследования методом КТ и МРТ включены Программой в пакет химиотерапевтического лечения.
И в клиниках, подписавших соответствующие пакеты из НСЗУ, такая услуга пациентам с онкологией предоставляется бесплатно, независимо от того, проходят они лечение в условиях стационара или амбулаторно.
В Харькове бесплатное прохождение МРТ или КТ (в том числе с внутривенным контрастированием) предоставляется в шести лечебных учреждениях:
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Электронное направление на бесплатную диагностику пациентам с установленным онкодиагнозом выдает их лечащий врач.
В случае, если за безоплатные услуги требуют деньги, оставляйте жалобу главному врачу медицинского учреждения, а также НСЗУ.
Всего же с программой НСЗУ сотрудничают 100 лечебных учреждений Украины и в 2021 году по пакету химиотерапевтического лечения заведения получили 1,3 млрд грн.
Напомним, до конца октября в поликлинике Харьковского онкоцентра можно пройти бесплатное обследование маммолога на рак груди.
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Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.
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