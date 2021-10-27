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27.10.2021  14:01   Рита Парфенова

Бесплатное МРТ и КТ для пациентов с онкологией: где и как пройти в Харькове

Программа медицинских гарантий предусматривает бесплотные диагностику и лечение заболеваний онкологического характера.

Как пройти бесплатное обследование на МРТ и КТ для пациентов в онкологией

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, дорогостоящие обследования методом КТ и МРТ включены Программой в пакет химиотерапевтического лечения.

И в клиниках, подписавших соответствующие пакеты из НСЗУ, такая услуга пациентам с онкологией предоставляется бесплатно, независимо от того, проходят они лечение в условиях стационара или амбулаторно.

В Харькове бесплатное прохождение МРТ или КТ (в том числе с внутривенным контрастированием) предоставляется в шести лечебных учреждениях:

  1. КНП «Областной центр онкологии»
  2. КНП Харьковского облсовета «Областной клинический центр урологии и нефрологии имени В.И. Шаповала»
  3. КНП Харьковского облсовета «Областная детская клиническая больница №1»
  4. КНП «Городская клиническая больница №2 имени проф. А.А.Шалимова»
  5. КНП «Городская клиническая многопрофильная больница №17» Харьковского городского совета
  6. КНП Харьковского облсовета «Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения»

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Электронное направление на бесплатную диагностику пациентам с установленным онкодиагнозом выдает их лечащий врач.

В случае, если за безоплатные услуги требуют деньги, оставляйте жалобу главному врачу медицинского учреждения, а также НСЗУ.

Всего же с программой НСЗУ сотрудничают 100 лечебных учреждений Украины и в 2021 году по пакету химиотерапевтического лечения заведения получили 1,3 млрд грн.

Напомним, до конца октября в поликлинике Харьковского онкоцентра можно пройти бесплатное обследование маммолога на рак груди.

Тэги:  томограция, харьков
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