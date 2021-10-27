27.10.2021 14:20 Евгений Клочко
"Люди с большой буквы", - Терехов поздравил социальных работников
На приеме в честь Дня социального работника Игорь Терехов поздравил харьковчан, которые посвятили себя помощи другим людям.
РЕДПОСТ
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
с места торжественного приема.
“Это очень эмоционально сложная профессия. Вы работаете с людьми, которым нужна помощь. Вы пропускаете это через себя. Говорят, жизнь имеет смысл до тех пор, пока человек может помогать другим. Ваша жизнь именно такова – вы помогаете харьковчанам, которым нужна чья-то дружеская, надежная рука.
Вы приходите на помощь тогда, когда люди в этом нуждаются, когда настают тяжелые минуты или жизненные испытания”, — с такими словами обратился руководитель города к гостям приема.
Также Игорь Терехов от всего Харькова поблагодарил социальных работников; сказал, что город ценит их труд, потому защищенность самих социальных работников является ключевой задачей для городской власти.
“Вы люди с большой буквы. Низкий поклон. От имени Харькова благодарю вас за то, что вы всегда даете эту помощь по максимуму — это важное
достижение нашего города”, - сообщил Игорь Терехов.
Также по случаю праздника руководитель города наградил выдающихся харьковчан, работающих в социальной сфере.
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