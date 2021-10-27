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27.10.2021  14:44   Дмитрий Колоней

Коронавирус в Харькове: вакцинация на рынках и новые кислородные точки

В харьковской многопрофильной больнице №18 установили кислородную бочку, а в детских поликлиниках готовятся прививать подростков.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, об этом сегодня проинформировала вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
 
В 18-й больнице установили емкость с кислородом в 11 кубометров. «Трасса - уже на выходе, и мы с баллонов перейдем на кислородную бочку», - отметила вице-мэр. После необходимых рекомендаций, в детских поликлиниках будут вакцинировать 12-17-летних. К этому медучреждения уже готовы.
 
 
Что касается взрослых харьковчан, на шести рынках появятся дополнительные пункты вакцинирования. Идет поиск дополнительных площадок под пункты вакцинации.
 
Отметим, что стационарное лечение в городских больницах проходят 1 175 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки госпитализировали 113 больных. Занятость коек в в городе составляет 75%. На кислородной поддержке находятся 882 пациента, в отделениях интенсивной терапии - 98, на аппаратах искусственного дыхания – 56 человек. За сутки от коронавируса привились 7 626 человек.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как и где будет приходить вакцинация детей от COVID-19. Проводить вакцинацию детей будут в детских поликлиниках. 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, ковид, covid-19, кислород
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