27.10.2021 14:44 Дмитрий Колоней

Коронавирус в Харькове: вакцинация на рынках и новые кислородные точки

В харьковской многопрофильной больнице №18 установили кислородную бочку, а в детских поликлиниках готовятся прививать подростков.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, об этом сегодня проинформировала вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

В 18-й больнице установили емкость с кислородом в 11 кубометров. «Трасса - уже на выходе, и мы с баллонов перейдем на кислородную бочку», - отметила вице-мэр. После необходимых рекомендаций, в детских поликлиниках будут вакцинировать 12-17-летних. К этому медучреждения уже готовы.

Что касается взрослых харьковчан, на шести рынках появятся дополнительные пункты вакцинирования. Идет поиск дополнительных площадок под пункты вакцинации.

Отметим, что стационарное лечение в городских больницах проходят 1 175 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки госпитализировали 113 больных. Занятость коек в в городе составляет 75%. На кислородной поддержке находятся 882 пациента, в отделениях интенсивной терапии - 98, на аппаратах искусственного дыхания – 56 человек. За сутки от коронавируса привились 7 626 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, как и где будет приходить вакцинация детей от COVID-19. Проводить вакцинацию детей будут в детских поликлиниках.