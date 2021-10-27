27.10.2021 13:40 Виталий Хиневич

Дочь погибшего харьковчанина в ДТП на Одесской ищет адвоката (видео)

Женщина обратилась за помощью к общественности, а также просит возможных свидетелей связаться с ней.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Харьковчанка записала видео-обращение возле морга, где сейчас находится тело ее отца. Вместо этого сегодня в их семье планировалось радостное событие для папы в первую очередь.

По мнению женщины, это случилось из-за того, что 16-летний парень решил «прокатить» своих друзей на машине и чувствует свою безнаказанность.

Людей, которых вчера догоняли возможного виновника ДТП, она просит связаться с ней.

Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.