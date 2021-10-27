Дочь погибшего харьковчанина в ДТП на Одесской ищет адвоката (видео)

Женщина обратилась за помощью к общественности, а также просит возможных свидетелей связаться с ней.
Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
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Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.
Синоптики прогнозируют, что середина недели будет ясной и без осадков.
День аудиовизуального наследия отмечается ежегодно 27 октября.
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