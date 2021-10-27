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27.10.2021  13:40   Виталий Хиневич

Дочь погибшего харьковчанина в ДТП на Одесской ищет адвоката (видео)

Женщина обратилась за помощью к общественности, а также просит возможных свидетелей связаться с ней.

ДТП в Харькове на Одесской
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
 
Харьковчанка записала видео-обращение возле морга, где сейчас находится тело ее отца. Вместо этого сегодня в их семье планировалось радостное событие для папы в первую очередь.
 
По мнению женщины, это случилось из-за того, что 16-летний парень решил «прокатить» своих друзей на машине и чувствует свою безнаказанность. 
 
Людей, которых вчера догоняли возможного виновника ДТП, она просит связаться с ней.
 

Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.

Тэги:  дтп, харьков
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