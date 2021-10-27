27.10.2021 13:14 Виталий Хиневич

COVID-19 бьет по мозговой деятельности спустя время после выздоровления - исследование

Американские ученые провели новые исследования и рассказали, как коронавирусная инфекция влияет на мозг человека.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «NBS News».

Отмечается, что когнитивные расстройства люди могут испытывать даже спустя семь месяцев после окончания болезни. Исследователи из Медицинской школы Икана на горе Синай сообщили, что примерно 24% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут испытывать различные расстройства деятельности головного мозга. В частности это может быть трудность выполнения многозадачности, фрагментарная потеря памяти, заторможенность мыслительных процессов.

Так, почти каждому четвертому пациенту было сложно воспроизвести в памяти события, которые произошли с ними в ближайшие дни. Исследователи также сообщают, что данными осложнениями страдают и 18-летнии граждане.

Медицинская компания «Northwestern Medicine», которая занимается лечением коронавирусных больных, сообщила, что их пациенты после выписки вообще не могли самостоятельно заботиться о себе. Кроме этого, данная дисфункция организма не связана со степенью инфицированности и от степени сложности протекания болезни.

«Когнитивные проблемы сохраняются, как у пациентов, которые ранее были госпитализированы, так и у пациентов, у которых были только легкие респираторные симптомы», - сказал руководитель отдела нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии Игорь Коральник.

Специалист также отметил, что рекомендуют помимо всех медицинских обследований проводить мониторинг и скрининг своего психологического состояния. Люди возрастом от 18 лет жалуются на то, что они не могут понять что делают, им трудно формировать свои мысли и даже есть те, кто не знает, где они находятся. Все эти осложнения могут возникнуть после излечения коронавирусной болезни.

Напомним, исследование американских ученых показало, что просмотр мемов помогает справиться со стрессом , вызванным пандемией.