10.02.2022 14:34

Ущерб почти 1 млрд гривен: 3 предпринимателя незаконно добывали песок

Харьковская областная прокуратура сообщила трем членам организованной группировки о подозрении в незаконной добыче песка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу на Харьковской областной прокуратуры. Следствием было установлено, что директор ООО, специализирующегося на добыче полезных ископаемых, вместе с двумя предпринимателями получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 га и разрешение на добычу песка. Однако организованная группировка под видом законной деятельности добывала песок на другом участке площадью более 18 га.

Отмечается, что незаконная добыча песка осуществлялась на земле, принадлежащей Харьковскому национальному аграрному университету им. В.В. Докучаева, а также на землях запаса сельскохозназначения. Вследствие преступных действий, государству причинен ущерб на сумму почти 1 миллиард гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым, а также об ответственности чиновников и руководства аграрного университета.

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