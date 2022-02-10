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10.02.2022  14:24   Рита Парфенова

Прохожего с краденным аккумулятором остановили ночью в Харькове

Ночью полицейский патруль остановил на Северной Салтовке мужчину, который нес аккумулятор.

Криминал Харьков: на Салтовке украли аккумулятор

Инцидент произошел на улице Дружбы Народов, передает РЕДПОСТ.

Увидев экипаж патрульных, мужчина попытался изменить направление движения, но его остановили для беседы, во время которой тот заметно нервничал.

Итогом общения с патрульными стало его признание о краже аккумулятора из припаркованного возле жилого дома автомобиля. Также мужчина признался в краже еще одного автомобильного аккумулятора и указал место, где он его спрятал.

Автомобили, из которых злоумышленник совершил кражи, были припаркованы неподалеку, во дворе жилой многоэтажки.

Криминал Харьков: на Салтовке украли аккумулятор Криминал Харьков: на Салтовке украли аккумулятор

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее мы писали о том, как двух парней обокрали за 20 минут, стащив аккумулятор из автомобиля, пока они ходили за пиццей.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
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