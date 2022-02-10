Прохожего с краденным аккумулятором остановили ночью в Харькове

Ночью полицейский патруль остановил на Северной Салтовке мужчину, который нес аккумулятор.
Инцидент произошел на улице Дружбы Народов, передает РЕДПОСТ.
Увидев экипаж патрульных, мужчина попытался изменить направление движения, но его остановили для беседы, во время которой тот заметно нервничал.
Итогом общения с патрульными стало его признание о краже аккумулятора из припаркованного возле жилого дома автомобиля. Также мужчина признался в краже еще одного автомобильного аккумулятора и указал место, где он его спрятал.
Автомобили, из которых злоумышленник совершил кражи, были припаркованы неподалеку, во дворе жилой многоэтажки.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее мы писали о том, как двух парней обокрали за 20 минут, стащив аккумулятор из автомобиля, пока они ходили за пиццей.
Комментариев: 0
Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки (снег с переходом в дождь). На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажность:
давление:
ветер: