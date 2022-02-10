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10.02.2022  14:15   Виталий Хиневич

Нардепы смогут получить смартфоны за вакцинацию от коронавируса

Бесплатные смартфоны смогут получить 27 народных депутатов Украины.

Верховная Рада
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что бесплатные смартфоны со льготным тарифом могут получить 27 народных депутатов в рамках государственной программы поддержки вакцинации против COVID-19. Среди них двадцать шесть депутатов являются мужчина, и одна женщина.
 
В это же время отмечается, что 12 из этих народных депутатов входят в парламентскую фракцию "ОПЗЖ", семеро находятся в ВО "Батьківщина".
 
 
Еще по двое – от фракции "Слуги народа" и из состава депутатских групп "Довіра" и "За будущее". Один нардеп, подпадающий под условия программы, входит в состав парламентской фракции "ЕС".
 
Напомним, во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные старше 60 лет будут получать смартфоны.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  вакцинация, депутаты, харьков
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