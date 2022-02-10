10.02.2022 13:59 Людмила Виниченко

Проездная карта E-ticket появилась в социальных сетях

Теперь харьковчане смогут узнавать самые свежие новости из социальный сетей E-ticket, сообщает РЕДПОСТ.

Создатели проекта приняли решение наладить коммуникацию с жителями города через социальные сети, с помощью которых они планируют узнавать о транспортных потребностях харьковчан и предоставлять помощь в их решении. А также отвечать на интересующие горожан вопросы о системе E-ticket.

Как сообщают создатели проекта, на страницах E-ticket в Instagram и Facebook все желающие могут задавать вопросы и получать помощь экспертов, а на YouTube-канале будут появляться видео с актуальной информацией.

Перейти на страницы E-ticket в социальных сетях вы можете по ссылкам: