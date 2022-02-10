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10.02.2022  13:59   Людмила Виниченко

Проездная карта E-ticket появилась в социальных сетях

Теперь харьковчане смогут узнавать самые свежие новости из социальный сетей E-ticket, сообщает РЕДПОСТ.

E-ticket появился в социальных сетях
 
Создатели проекта приняли решение наладить коммуникацию с жителями города через социальные сети, с помощью которых они планируют узнавать о транспортных потребностях харьковчан и предоставлять помощь в их решении. А также отвечать на интересующие горожан вопросы о системе E-ticket. 
 
Как сообщают создатели проекта, на страницах E-ticket в Instagram и Facebook все желающие могут задавать вопросы и получать помощь экспертов, а на YouTube-канале будут появляться видео с актуальной информацией. 
 
Перейти на страницы E-ticket в социальных сетях вы можете по ссылкам: 
 
 
Напомним, что горожане просят увеличить количество терминалов E-ticket в отдаленных районах Харькова.
 
Тэги:  e-ticket, харьков
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