10.02.2022 13:40 Виталий Хиневич
Украинские пенсионеры получат надбавку: кому повезет
С 1 марта текущего года ожидается повышение социальных выплат.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Апостроф".
Сообщается, что с 1 марта на 500 гривен вырастут страховые выплаты, который были назначены в 2019 году. Пенсии военных вырастут на 700 гривен.
Проиндексируют минимальные пенсии лицам с инвалидностью, полученной в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения будет составлять 400 гривен) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Индексация на 14% коснется и ежемесячных компенсационных выплат к пенсиям. Так, украинцы в возрасте 75-80 лет будут получать по 456 гривен, а в возрасте старше 80 лет — по 570 гривен.
Пенсионеры, которые не попадут под индексацию, получат надбавку в размере 135 гривен.
Ренее сообщалось, что в 2022 году не каждый украинец сможет выйти на пенсию в 60 лет
. Выход на пенсию будет зависеть от определенных норм действующего законодательства.
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