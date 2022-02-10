10.02.2022 13:40 Виталий Хиневич

Украинские пенсионеры получат надбавку: кому повезет

С 1 марта текущего года ожидается повышение социальных выплат.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что с 1 марта на 500 гривен вырастут страховые выплаты, который были назначены в 2019 году. Пенсии военных вырастут на 700 гривен.

Проиндексируют минимальные пенсии лицам с инвалидностью, полученной в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения будет составлять 400 гривен) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Читайте также: Кто и как может досрочно уйти на пенсию в Украине

Индексация на 14% коснется и ежемесячных компенсационных выплат к пенсиям. Так, украинцы в возрасте 75-80 лет будут получать по 456 гривен, а в возрасте старше 80 лет — по 570 гривен.

Пенсионеры, которые не попадут под индексацию, получат надбавку в размере 135 гривен.

Ренее сообщалось, что в 2022 году не каждый украинец сможет выйти на пенсию в 60 лет . Выход на пенсию будет зависеть от определенных норм действующего законодательства.