    
Главная Новости Харькова Общество Украинские пенсионеры получат надбавку: кому повезет
10.02.2022  13:40   Виталий Хиневич

Украинские пенсионеры получат надбавку: кому повезет

С 1 марта текущего года ожидается повышение социальных выплат.

Пенсия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что с 1 марта на 500 гривен вырастут страховые выплаты, который были назначены в 2019 году. Пенсии военных вырастут на 700 гривен. 
 
Проиндексируют минимальные пенсии лицам с инвалидностью, полученной в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения будет составлять 400 гривен) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
 
 
Индексация на 14% коснется и ежемесячных компенсационных выплат к пенсиям. Так, украинцы в возрасте 75-80 лет будут получать по 456 гривен, а в возрасте старше 80 лет — по 570 гривен.
 
Пенсионеры, которые не попадут под индексацию, получат надбавку в размере 135 гривен.
 
Ренее сообщалось, что в 2022 году не каждый украинец сможет выйти на пенсию в 60 лет. Выход на пенсию будет зависеть от определенных норм действующего законодательства.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  пенсия, надбавка, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.02 Экономика и промышленность Индексация пенсий в Украине: кто и сколько получит 28.01 Экономика и промышленность В Украине решили, при помощи чего увеличат пенсии гражданам 26.01 Общество Кто и как может досрочно уйти на пенсию в Украине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 