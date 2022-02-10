10.02.2022 13:19 Рита Парфенова

На АЗС впервые поступит украинский бензин А98

В Украине впервые запустили производство высокооктанового бензина А-98.

На автозаправочных станциях скоро появится бензин марки А-98 украинского производства, передает РЕДПОСТ.



Как сообщили в «Укртатнафта», производство первого отечественного бензина А-98 стартовало в начале февраля 2022 года на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.



«Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тысяч тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо произведено в полном соответствии с ДСТУ 7687:2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина отвечает жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС», – говорится в сообщении «Укртатнафты».



До этого времени бензин с октановым числом 98 в Украине не производили. Его выпуск стал возможным после модернизации предприятия. В частности, в 2020 году запустили установку низкотемпературной изомеризации, а в 2021-м заменили каталитические системы на установках каталитического риформинга. Таким образом удалось максимально повысить октановые числа основных компонентов.



Отмечается, что в 2021 году в Украину было импортировано 8 тысяч тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. т – из Литвы. С 7 февраля 2022 года Беларусь заблокировала поставки А-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом.

Напомним, цены на бензин в Харькове в понедельник, 7 февраля, на некоторых АЗС перевалили отметку 40 гривен за литр. В чем причина такого стремительного роста стоимости топлива РЕДПОСТ узнавал у экспертов.





