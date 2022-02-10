10.02.2022 13:00 Виталий Хиневич

В Украине закончился льготный период растаможки "евроблях"

В течение льготного периода было оформлено более 88 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что в Украине закончился льготный период расстаможки автомобилей на номерах с иностранной регистрацией. С 15 июня 2021 года до 8 февраля 2022 года было оформлено более 88 тысяч автомобилей и уплачено свыше 3 миллиардов гривен налогов.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская - 15 195 авто, Киевская - 11 084 авто, Одесская - 10 471 авто, Ивано-Франковская - 6 027 авто, Черновицкая – 5 636 авто.

Начиная с 9 февраля, полиция имеет право останавливать нерастаможенные "евробляхи" и выписывать штрафы водителям. Данные об этих авто будут передаваться в Гостаможслужбу.

Сумма штрафа за превышение срока ввоза автомобилей без регистрации будет составлять от 8,5 до 170 тысяч гривен. После оплаты штрафа автомобиль можно будет растаможить или вывезти за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине при растаможке автомобилей на "евробляхах " возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.