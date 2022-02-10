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10.02.2022  12:40   Виталий Хиневич

"Ковидную тысячу" украинцы смогут потратить на периодические издания

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса можно будет потратить на газеты и журналы.

Газеты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
Сообщается, что "ковидную тысячу" с 14 февраля можно будет потратить на оформление подписки журналов и газет. Таким образом, Кабмин расширил список услуг, на которые можно потратить деньги за вакцинацию от коронавируса.
 
Сейчас в каталоге "Укрпочты" доступно 3,5 тысячи подписных индексов. Произвести расчет картой "є Підтримка" можно только онлайн на сайте "Укрпочты" через сервис "Онлайн-подписка". 
 
 
Подписчик может выбрать подписку на издание стоимостью до одной тысячи гривен, оплатить услугу на сайте компании указав номер карты "є Підтримка". Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.
 
Напомним, Кабинет министров расширил государственную программу "єПідтримка" для пенсионеров и людей с инвалидностью.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  ковидная тысяча, вакцинация, харьков
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