С 14 февраля «ковидную тысячу» можно потратить на периодику: как подписаться

Вступило в силу постановление правительства, согласно которому с сегодняшнего дня тысячу гривен за вакцинацию можно потратить на подписку периодических печатных изданий.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты», передает РЕДПОСТ.
«Укрпочта» уже начала принимать заявки на подписку. Правда, на сегодняшний день рассчитаться картой еПідтримка можно только онлайн.
«В перечне – широкий выбор популярных изданий: местная печать, периодика для детей, тематические издания и т.д. Подписки на газеты или журналы можно оформить для себя, родителей, родных и близких, а также как благотворительную подписку на адреса детских домов-интернатов Украины», – сообщили в пресс-службе.
Более подробный список периодики можно посмотреть по ссылке.
Лимит по оплате выбранных изданий картой еПідтримка ограничивается суммой средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте "Укрпочты", отметив номер карты еПідтримка. Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.
Напомним, Кабинет министров расширил государственную программу "єПідтримка" для пенсионеров и людей с инвалидностью.
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