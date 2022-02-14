14.02.2022 09:06 Евгений Клочко

Подарки к 14 февраля, которые можно сделать своими руками

14 февраля весь мир празднует День святого Валентина 2022, правда, мы его чаще всего называем Днем всех влюбленных. А потому уже пора подумать о подарках, которые девушки будут дарить своим парням.

Вовсе не обязательно покупать дорогие презенты, можно отыскать довольно оригинальные бюджетные подарки, которые порадуют избранника девушки, или же сделать его собственными руками.

По мнению экспертов, подобные презенты приносят мужчинам также немало радости, нежели купленные дорогие подарки. Ведь сюрприз, сделанный своими руками, несет больше любви и тепла, поэтому считается самым романтичным на День влюбленных.

Простые оригинальные подарки на 14 февраля для парней, сделанные собственными руками

Чековая книга с желаниями

Для приготовления чековой книжки понадобится обыкновенный блокнот, оформленный особенным способом. Можно прописать в ней различные пикантные приятности, которые девушка обязуется выполнять своему парню при предъявлении чека. Такой подарок добавит остроты ощущений молодым людям и, конечно же, порадует представителя сильного пола.

Футболка с рисунком или уникальным принтом

В современном мире можно сделать практически все. Отличным подарком на 14 февраля станет футболка, разрисованная собственными руками. Это могут быть рисунки, которые вызывают общие ассоциации у обоих влюбленных, или же личные предпочтения парня. Хоть это и День влюбленных, эксперты все же не рекомендуют рисовать на одежде сердечки, потому как далеко не каждый сможет предстать в подобном наряде перед людьми.

Корзина, полная сюрпризов ко Дню влюбленных 2022

Оригинально и красиво будет смотреться обыкновенная подарочная корзина, наполненная вещами для создания романтического вечера — шампанское, фрукты, сладости, диск с любимым фильмом или какой-то эротический гаджет. Вместо корзины можно также использовать обыкновенную подарочную коробку, только упаковать ее нужно каким-нибудь необыкновенным способом. Наполнить коробочку следует теми вещами или продуктами, что больше всего обожает возлюбленный.

Спальня, полная воспоминаний

Каждый парень, даже не романтик, оценит по достоинству оформленную в романтическом стиле спальню. Можно купить гелевые шарики, повесить на стенах фотографии с любимым, украсить постель лепестками роз и т. п.

Вязаные вещи

Если девушка умеет вязать спицами или крючком, то отличным подарком от нее станет шарф, связанный собственными руками. Вместо шарфа можно также связать носки, джемпер, шапку и т. п. Главное при этом – четко знать предпочтения своего партнера, чтобы не «прогадать» с рисунком или цветом.

Недорогие варианты подарков парням к 14 февраля на День влюбленных 2022

Многим парням придутся по душе парные подарки. К примеру, футболки с одинаковыми принтами или собственными фотографиями. Можно также заказать две кружки к празднику на любовную тематику. Парные украшения (брелки, кулоны и т. п.) также будут оценены по достоинству представителями сильного пола. Семейные пары могут рассматривать вариант совместной фотографии в форме сердца, которую можно будет повесить в своей спальне.

Любителям музыки эксперты советуют подобрать недорогой МР3-плеер в качестве подарка. К примеру, можно купить плеер «Банка Coca-Cola»: и недорого, и креативненько, да и всегда пригодится.

Для пар, которые только начинают совместное проживание, эксперты советуют обратить внимание на антиконфликтные спички. Подарок вроде мелочный, но с их помощью можно будет всегда избегать ссор и скандалов. Достаточно просто загадать вопрос и потянуть спичку. Они подскажут, кому выпала очередь выгуливать собаку, или же кто пойдет выносить мусор.

Каждый парень по достоинству оценит подарок в виде перчаток для сенсорных экранов. Ведь в зимнюю пору не хочется мерзнуть, но и телефон «оставлять в покое» также не охота.

Полезным и красивым подарком в День влюбленных станет также мыло ручной работы. Стоит оно не так дорого, а потому можно заказать целую коробку моющего вещества в форме сердечек или бантиков.